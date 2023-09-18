В Эфиопии произошла вспышка холеры

Девять человек умерли

ПРЕТОРИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Вспышка холеры произошла на северо-западе Эфиопии, уже унесшая жизни девяти человек. Об этом сообщил представитель департамента здравоохранения штата Бенишангул/Гумуз (Асоса) Абдулмунхем Аль-Бешир.

"Холера зафиксирована в трех районах штата, общее количество заболевших - 131, - заявил он эфиопскому телеканалу ETV. - Девять человек умерли".

Начиная с весны 2022 года в Африке южнее Сахары постоянно происходят вспышки холеры. Наибольшее число заболевших - более 60 тыс. - выявлены за это время в Малави. Большинство очагов заболевания в 2023 году зафиксированы в 14 африканских странах.

Холера - острая инфекция, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Заболевание сопровождается обильной диареей, ведущей к обезвоживанию и сосудистой недостаточности. Инфицирование происходит в основном через зараженную воду.