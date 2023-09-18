Почти 9 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья в 2023 году

В рамках акции пациенты могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также сдать общий анализ крови и другие анализы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Акция "Проверь здоровье в парке" проходила в парках Московской области в теплый сезон, за это время состояние своего организма смогли проверить почти 9 тыс. жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Второй год подряд в парках Подмосковья проводилась акция по проверке здоровья. Удобно, что для этого не требовалось идти в поликлинику - получить консультацию врача и пройти диагностику можно было на свежем воздухе. Мы видим, что такой формат пользуется спросом и интересом у жителей региона. В этом году в акции приняли участие более 8,7 тыс. человек, в том числе свыше 700 - в минувшие выходные", - привели в тексте слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что в выходные прошла последняя в этом году акция "Проверь здоровье в парке". Она проводилась в 11 городских округах, в том числе в Пушкинском, Коломенском, Ленинском, Мытищах, Раменском и других.

В рамках акции в ходе осмотра пациенты могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.