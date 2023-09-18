Даши Намдаков заявил о готовности оформить одну из станций метро в Красноярске

Художник-скульптор сообщил, что с удовольствием занялся бы проектом в городе, где раньше учился

БАРНАУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский художник-скульптор Даши Намдаков готов оформить одну из станций строящегося метро в Красноярске. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мы с удовольствием занялись бы проектом, потому что я учился в этом городе. Я бы с удовольствием погрузился в эту тему сейчас", - рассказал он.

По словам Намдакова, у него уже имеется опыт в оформлении станций метро. Так, в Москве в конце 2024 года состоится открытие станции "Потапово" на юго-западном участке Сокольнической линии. За проектирование Намдаков получил архитектурную премию Москвы как ключевой соавтор проекта.

Скульптор также сообщил, что возможный проект станции красноярского метро должен быть уникальным, а также рассказал о тонкостях подготовки проекта.

"Каждый раз, когда мы делаем объекты в регионе, мы понимаем, что мы в уникальном месте. <…> Я не могу сейчас сказать, в каком стиле это должно быть, это большой творческий процесс. Сначала ты озадачиваешься, погружаешься в тему, изучаешь, собираешь много материалов и делаешь множество эскизов, и только после этого понимаешь, в какую сторону надо двигаться. Для меня, если такая задача будет, это всегда новое произведение искусства", - отметил Намдаков.

О метро в Красноярске

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году.