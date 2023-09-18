СМИ: каждый 10-й взрослый житель Чехии испытывает зависимость от алкоголя

По данным газеты Mlada fronta Dnes, с такой зависимостью столкнулись 17,2% опрошенных мужчин и 4,5% женщин в республике

ПРАГА, 18 сентября. /ТАСС/. Алкогольная зависимость является проблемой для каждого 10-го взрослого жителя Чехии. Об этом свидетельствуют итоги проведенного социологическим агентством Median опроса населения республики, распространенные газетой Mlada fronta Dnes.

Сильную алкогольную зависимость испытывают 17,2% мужчин и 4,5% женщин. Несколько раз в день употребляют алкогольные напитки 5,5% мужчин и 0,9% женщин. По разу в день выпивают 13,4% опрошенных мужчин и 3,5% женщин. Только в исключительных случаях пьют их 40,6% мужчин и 64,4% женщин. Полностью отказались от алкоголя 6,2% взрослых представителей мужского населения 10-миллионной страны и 9,9% женщин. В опросе принимали участие 1 000 респондентов старше 18 лет.

Между тем, согласно газете, проблема женского алкоголизма усиливается в республике. "Женщины все чаще потребляют алкоголь и увеличивают дозу. Это является риском. Более того, они часто совмещают это с приемом лекарств", - заявил Mlada fronta Dnes главный врач Клиники лечения вредных зависимостей Всеобщей факультетской больницы Михал Миовский.

От 1,5 млн до 1,7 млн взрослых жителей Чехии относятся, согласно газете, к группе риска в связи с употреблением алкоголя. Республика входит в число стран Европы с наибольшим его потреблением. Каждый ее житель, как свидетельствует статистика, выпивает ежегодно такое количество алкогольных напитков, воздействие которых на организм соответствует воздействию 10 литров чистого спирта.