18 сентября, 10:31

Патриарх Кирилл благословил Собянина на новый срок полномочий мэра

Предстоятель РПЦ вручил главе города в качестве подарка икону

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил и благословил Сергея Собянина на новый срок полномочий мэра Москвы Казанской иконой Пресвятой Богородицы, которую вручил в качестве подарка градоначальнику.

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"В нашей культурной традиции, <...> восходящей к нашим благочестивым предкам, есть такой обычай - благословлять: детей на брак, путешественников на путешествие, также благословлять и людей, восходящих на высокий уровень государственного служения. И я хочу образом Казанской иконы Божией Матери благословить вас с тем, чтобы и она хранила вас во всех днях вашей жизни", - сказал патриарх, обращаясь к мэру.

Он перекрестил иконой Собянина, который также перекрестился и приложился к образу.

Казанская икона Божией Матери с момента ее явления в XVI веке была особо почитаема на Руси. Христиане верят, что Богородица по молитвам перед ее образом не раз спасала страну от гибели. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияКирилл (патриарх)Москва
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