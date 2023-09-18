В Минздраве прокомментировали запуск в России регистра лиц с отдельными заболеваниями

Он даст доступ к электронным рецептам по всей стране

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Запуск в России федерального регистра лиц с отдельными заболеваниями и (или) состояниями позволит обеспечить доступ к выписанным электронным рецептам по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Ранее министерство разработало проект постановления, утверждающего правила ведения соответствующего регистра. Как поясняли в пресс-службе Минздрава, речь идет об информационном ресурсе, позволяющем медорганизациям быстро обмениваться информацией для оказания помощи по наиболее распространенным группам заболеваний.

"Внедрение регистра в том числе позволит обеспечить доступ к выписанным электронным рецептам на всей территории страны, вне зависимости от того, в каком регионе они были выписаны", - говорится в сообщении.

Регистр будет работать в структуре Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), уточнили в пресс-службе министерства. В регистр загрузят данные о медицинских назначениях.

"Такой подход предполагает глубокую интеграцию с уже существующими информационными системами Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и иных организаций и государственных органов. Регистр будет использовать уже имеющуюся в указанных системах информацию, что позволит обеспечить его работу без усложнения работы и дополнительных действий медицинских работников, а также высокую степень защищенности информации в контуре ЕГИСЗ", - добавили в пресс-службе.