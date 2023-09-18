Более 18 тыс. участников Чемпионата высоких технологий уже пригласили на работу и практику

По словам первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева, это говорит о высоком качестве подготовки кадров в системе среднего профессионального образования

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Более 18 тыс. человек получили приглашения на стажировку и работу по итогам региональных этапов Чемпионата высоких технологий. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев в рамках Чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде.

"[По результатам региональных отборочных испытаний чемпионата] более 18 тыс. человек получили предложения пройти стажировку, практику, а также и предложения о работе", - сказал Бугаев.

По его словам, это говорит о высоком качестве подготовки кадров в системе среднего профессионального образования (СПО). Он также отметил, что все представленные на чемпионате компетенции сейчас востребованы в сфере СПО: "летающая робототехника", "биопротезирование", "геопространственная цифровая инженерия (проектирование умных и функциональных городов будущего)", "нейросети и большие данные", "организация и управление ЭОГ-проектами (ESG-проектами)", "технология развития городов и территорий", "изготовление индивидуальных имплантов", "биохимические технологии и моделирование процессов".

© Ирина Евдокимова/ ТАСС

Финал первого в России Чемпионата высоких технологий проходит на базе инновационного научно-технологического центра "Валдай" в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проходят по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.