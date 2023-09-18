18 сентября, 11:09

В Архангельске из-за ветра остановили рейсы пассажирских теплоходов

Работает только переправа Экономия - 29-й лесозавод на межмуниципальной линии

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Движение пассажирских теплоходов остановлено на всех муниципальных линиях на Северной Двине в Архангельске из-за сильного ветра, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Из-за штормового предупреждения остановлено движение пассажирских теплоходов на всех муниципальных линиях", - сказали в пресс-службе.

Работает только переправа Экономия - 29-й лесозавод на межмуниципальной линии.

Всего в Архангельске четыре муниципальных линии, которые соединяют материковый Архангельск с островами в дельте Северной Двины.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Архангельской области, днем по всему региону ожидается усиление западного и северо-западного ветра порывами 15-20 м/с, в Архангельске - порывы до 23 м/с. 

Теги:
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