В Петербурге начался прием работ на конкурс графических портретов участников СВО

Прием графических работ будет осуществляться до 18 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный конкурс творческих работ на создание художественного образа участника специальной военной операции (СВО) объявлен в Санкт-Петербурге. Прием графических работ будет осуществляться до 18 января, сообщила на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС один из организаторов - режиссер-документалист, глава культурных проектов Комитета семей воинов Отечества Олеся Шигина.

"18 сентября, сегодня, мы объявляем начало конкурса. Первый этап закончится 18 января, то есть [это период, когда] мы собираем работы. Оценка работ будет до 18 февраля, и подведение итогов и даже уже выставка произойдут в Музее Победы в Москве с 20 по 25 февраля во время очередного московского этапа кинофестиваля "Кино на службе Отечеству", - рассказала Шигина. Она добавила, что в конце февраля 2024 года начнется следующий этап конкурса, его подробности будут объявлены позднее.

В феврале этого года на открытии I Общероссийского передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству" в Музее Победы впервые была представлена выставка нескольких графических портретов участников специальной военной операции, которые создал один из активистов проекта. После этого было принято решение создать новый проект - конкурс творческих работ, системно дополняющий кинофестиваль и объединяющий художников. Он получил название "Уголь земли Русской".

Как пояснила Шигина, цель проекта - создать "мощный <…> художественный образ русского героя, солдата самых разных национальностей - от Бурятии до Дагестана". К участию в конкурсе будут приниматься работы как от профессиональных художников, так и от тех, кто еще только обучается (возраст - от 12 лет и старше), при этом они должны быть выполнены мягкими материалами - к примеру, углем. Художественным руководителем проекта выступает молодая художница Виринея Шигина.

Художественные вузы станут основными организациями, которые будут от для конкурса. На базе университетов будет создано жюри, в которое будут входить не только художники. "Мы обязательно туда включаем поэтов, режиссеров, музыкантов, матерей наших солдат и жен. Только такой состав сможет эмоционально и глубинно оценить качество портретов, потому что здесь важны все составляющие - и техника, и глубина, и энергия", - отметила Шигина. Лучшие работы войдут в состав общероссийской передвижной выставки "Уголь земли Русской".

На пресс-конференции было отмечено, что к реализации проекта уже подключились, по меньшей мере, 10 регионов. Помимо Петербурга, в их числе - Якутия, Дагестан, Ярославская и Иркутская области, Донецкая и Луганская народные республики и другие субъекты РФ. Вместе с тем организаторы выразили уверенность, что конкурс быстро приобретет масштаб всероссийского, так как интерес к нему очень высок. Вице-губернатор Борис Пиотровский отметил, что власти Петербурга как города, который был выбран флагманом этого проекта, продолжат оказывать ему системную поддержку.