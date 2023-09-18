В Белгородской области с начала СВО получили повреждения более 7,9 тыс. домов и квартир

Врио главы администрации губернатора Елена Долманова отметила, что удалось восстановить 4,8 тыс. жилых помещений

БЕЛГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. частных домов и около 3,4 тыс. квартир получили повреждения в Белгородской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции. Восстановлено на данный момент 4,8 тыс. жилых помещений, сообщила в ходе оперативного совещания правительства региона врио главы администрации губернатора Елена Долманова.

"С начала проведения СВО на территории области повреждено 7 929 жилых помещений, из них 4 568 - частные домовладения и 3 361 квартира. По состоянию на 17 сентября восстановлено 4 847 жилых помещений, из них частных домовладений - 3 119 и квартир - 1 728", - сказала Долманова.

По ее словам, в работе остаются 2 433 жилых помещения. Порядка 650 из них находятся в зоне ЧС, где невозможно приступить к восстановительным работам, поскольку мешает оперативная обстановка, или они не подлежат восстановлению.

В Шебекинском округе с начала СВО повреждения в результате обстрелов получили 3 930 жилых помещений, в Белгороде - 987, в Валуйском округе - 942, в Белгородском районе - 895, в Грайворонском городском округе - 841.