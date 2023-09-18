18 сентября, 11:14,
обновлено 18 сентября, 11:24
Умер Николай Добронравов

Прощание с Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в концертном зале им. Чайковского

Точное время начала гражданской панихиды назовут позже

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым, умершим в субботу, состоится 20 сентября в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Об этом сообщил ТАСС руководитель театра танца "Рандеву" и друг семьи Добронравова Евгений Малышко.

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"Это [церемония прощания] будет в среду, 20 сентября, в концертном зале Чайковского", - сказал собеседник агентства. Малышко добавил, что точное время начала гражданской панихиды назовут позже.

О смерти Добронравова на 95-м году жизни стало известно в воскресенье. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, поэта похоронят на Новодевичьем кладбище. 

Теги:
РоссияДобронравов, Николай НиколаевичУмер Николай Добронравов
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