В Волгоградской области отменили особый противопожарный режим

Он действовал в регионе с 5 июля 2023 года

ВОЛГОГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, введенный в Волгоградской области из-за повышения температуры воздуха до 40 градусов, отменен. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"С 18 сентября на территории Волгоградской области отменен особый противопожарный режим. В настоящее время пожароопасная обстановка стабильная, в регионе фиксируется понижение среднесуточной температуры воздуха и выпадение обильных осадков", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось со ссылкой на администрацию региона, особый противопожарный режим был введен из-за повышения температуры воздуха до 40 градусов в Волгоградской области с 5 июля 2023 года. На период действия режима запрещалось разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы.