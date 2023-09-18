Аппарат правительства РФ оптимизирует структуру для повышения эффективности

В аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко сообщили, что объединение аналитической и методологической функций позволит совершенствовать управленческие процессы на основе оперативных данных о результатах работы подразделений

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Функция разработки решений для автоматизации контроля работы аппарата правительства РФ возложена на сводно-аналитическое управление правительства, что позволит повысить эффективность работы. Соответствующее поручение дал вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера.

"В соответствии с приказом заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства Дмитрия Юрьевича Григоренко функция методологии по автоматизации контроля исполнительской дисциплины в аппарате правительства передана от департамента контроля в сводно-аналитическое управление правительства", - сообщили в аппарате Григоренко.

Отмечается, что объединение аналитической и методологической функций в аппарате правительства позволит совершенствовать управленческие процессы на основе оперативных данных о результатах работы подразделений. Сводно-аналитическое управление будет отвечать за подготовку аналитических материалов и предложений по оптимизации управленческих процессов.

"Данные сведения содержатся в информационной системе мониторинга ключевых задач правительства. Она позволяет контролировать выполнение поручений и подготовку документов, оценивать их уровень готовности и отслеживать сроки исполнения. При этом информация в цифровой системе обновляется в режиме реального времени, что дает возможность вести эффективный мониторинг выполнения каждого конкретного мероприятия, принимать вовремя необходимые управленческие решения", - пояснили в аппарате вице-премьера.

Кроме того, департамент контроля будет заниматься операционными задачами по контролю выполнения ключевых задач правительства, включая внесение всех необходимых данных в информационные системы контроля.