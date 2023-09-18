ЮНЕСКО внесла индийский город Шантиникетан в Список всемирного наследия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил это решение организации

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /ТАСС/. Индийский город Шантиникетан, где лауреат Нобелевской премии писатель и общественный деятель Рабиндранат Тагор (1861-1941) создал университет Вишва-Бхарати, включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом организация сообщила 17 сентября в соцсети X (ранее Twitter).

Решение о включении Шантиникетана ("Обитель мира" в переводе с бенгальского) в список было принято на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил это решение ЮНЕСКО. "Рад, что Шантиникетан, воплощение видения учителя Рабиндраната Тагора и богатого культурного наследия Индии, был внесен в Список [всемирного наследия] ЮНЕСКО. Это момент гордости для всех индийцев", - заявил глава правительства.

Шантиникетан был основан в 1901 году Дебендранатом Тагором, отцом Рабиндраната Тагора, в районе Бирбхум штата Западная Бенгалия. Сначала там появились школа-интернат и центр искусства, основанный на древних индийских традициях и идее единства человечества, преодолевающего религиозные и культурные границы.

В 1921 году Рабиндранат Тагор на денежную часть Нобелевской премии основал в Шантиникетане университет гуманитарных знаний Вишва-Бхарати. В 1951 году заведение стало университетом национального значения. Сейчас в его составе 12 институтов и 16 научно-исследовательских центров. На территории университета расположено поместье Удаяна, где жил Рабиндранат Тагор. Его сделали мемориальным музеем писателя, там же открыли для посещения дом, построенный для лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, который посещал поместье Тагора.