Празднование еврейского Нового года в Умани прошло без существенных нарушений

Туда для этого прибыли более 35 тыс. хасидов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умани Черкасской области, куда в этом году прибыли более 35 тыс. хасидов, завершилось без происшествий, паломники начали разъезжаться. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"В Умани завершились мероприятия по случаю празднования Рош ха-Шана. С 8 часов понедельника (время совпадает с московским - прим. ТАСС) паломники-хасиды начали выезжать из города. Святые мероприятия прошли без существенных нарушений", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По информации ГСЧС, для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в районе проведения праздничных мероприятий спасатели постоянно проводили профилактические беседы с паломниками, в случае необходимости оказывали помощь. В местах массового скопления паломников круглосуточное дежурство осуществляли семь постов ГСЧС, в том числе четыре пожарно-спасательных, два водолазно-спасательных и пост мониторинга радиационной и химической обстановки. Позднее были дополнительно привлечены дозоры ГСЧС, передвижной пункт управления и технологический расчет. "Сводный отряд ГСЧС остается в городе и продолжает осуществлять мероприятия по обеспечению пожарной и техногенной безопасности", - указало ведомство.

В преддверии еврейского Нового года, который в этом году отмечался с вечера 15 сентября по 17 сентября, власти Черкасской области ввели особый режим передвижения по Умани и ряд других ограничений для местных жителей. В городе действовал запрет на продажу алкоголя, пиротехнических средств, холодного оружия. Полиция работала в усиленном режиме, круглосуточно действовал координационный штаб в составе представителей Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, миграционной службы и других ведомств. Вместе с украинскими силовиками несли службу израильские полицейские, прибывшие с целью усиления мер безопасности.

В Умани находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году. В этом году МИД Израиля рекомендовал своим гражданам избегать поездок на Украину из-за продолжающихся боевых действий, особенно эта рекомендация касалась паломников-хасидов. 7 сентября вопрос безопасности паломников обсуждался в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В свою очередь премьер Израиля 10 сентября выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за безопасность на самих верующих, отправляющихся к иудейским святыням на Украину.