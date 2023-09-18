Минздрав прокомментировал предложение перевести школьных врачей на ставки медорганизаций

Препятствий для реализации предложения вице-спикера Госдумы Ирины Яровой нет, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. В Минздраве России не видят препятствий для реализации предложения вице-спикера Госдумы Ирины Яровой перевести школьных врачей со ставок школ на ставки медучреждений, высказанном на площадке Восточного экономического форума. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Уже сегодня вопросы оказания медицинской помощи учащимся школ законодательно урегулированы - соответствующие положения есть в законе "Об основах охраны здоровья граждан" и законе "Об образовании". Препятствий для реализации предложений, озвученных Ириной Анатольевной Яровой, нет", - говорится в сообщении.

Более того, в большинстве случаев школа предоставляет помещение, а поликлиника организует работу медкабинета с соответствующим его лицензированием. В этом случае медицинский работник является сотрудником медорганизации, отметили в Минздраве.

"Действительно есть ситуации, когда медицинский работник является сотрудником школы, и это также не противоречит законодательству. Однако в этом случае действительно применяются другие условия оплаты труда", - добавили в пресс-службе.