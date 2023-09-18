В отборочном этапе чемпионата "Абилимпикс" в Северной Осетии примут участие 14 человек

Соревнования состоятся на восьми площадках

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Отборочный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс" президентской платформы "Россия - страна возможностей" начался в Северной Осетии. В этом этапе примут участие 14 конкурсантов - победители 7-го регионального чемпионата 2023 года, сообщила ТАСС министр образования и науки республики Элла Алибекова.

"В отборочном чемпионате будут принимать участие 14 конкурсантов из числа победителей 7-го регионального чемпионата 2023 года. Он позволит участникам показать уровень своих профессиональных компетенций и доказать, что человек с особыми потребностями может быть профессионалом и найти работу мечты", - сказала Алибекова.

Мероприятие будет проходить по таким компетенциям, как бисероплетение, вязание спицами, анимация, лозоплетение, обработка текста, поварское дело, портной, ремонт и обслуживание автомобилей, сварочные технологии, учитель начальных классов и электромонтаж.

Чемпионат будет проходить до 29 сентября в очно-дистанционном формате. Соревнования состоятся на восьми площадках, которые расположены в средних образовательных организациях республики.

Финалисты примут участие в национальном чемпионате "Абилимпикс-2023", он будет проходить в Москве с 20 по 23 октября.

Первый чемпионат "Абилимпикс" в России прошел в декабре 2015 года. Россия присоединилась к международному движению Abilympics International в 2014 году. В управляющий совет вошли руководители Всероссийского общества инвалидов, Российского клуба психиатров и других организаций, занимающихся на территории РФ поддержкой людей с инвалидностью.