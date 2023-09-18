Более 41 тыс. жителей Свердловской области заболели ОРВИ за неделю

Более половины заболевших - дети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости в Свердловской области возрастает, за неделю специалисты зафиксировали более 41 тыс. случаев ОРВИ, что выше среднего многолетнего уровня почти на 8%. Более половины заболевших - дети, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В Свердловской области за неделю с 11 по 17 сентября 2023 г. зарегистрированы 41 684случая острых респираторных инфекций. Это выше среднего многолетнего уровня на 7,7%. <…> 70% в структуре заболеваемости составляют дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в лабораториях за неделю обследовали 36 человек, у них выделены риновирусы и вирусы SARS-CoV-2. Уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более отмечается в пяти муниципалитетах.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано более 19,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 72,9% и средних многолетних показателей на 3,4%.