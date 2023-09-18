Московские врачи в прямом эфире сыграют в баскетбол со своими пациентами

Товарищеский матч пройдет 21 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Товарищеский матч по баскетболу между врачами Департамента здравоохранения Москвы и профессиональными игроками Единой лиги ВТБ, мужской Суперлиги и женской Премьер-лиги пройдет 21 сентября в столице на "ВТБ Арене". Все спортсмены-участники матча были прооперированы в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре ГКБ №67 им. Ворохобова и успешно восстановились благодаря новой методике стабилизации позвоночника, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На "ВТБ Арене" пройдет уникальный товарищеский матч по баскетболу между столичными врачами и профессиональными игроками, которые успешно восстановились после операций в спинальном нейрохирургическом центре ГКБ №67 им. Ворохобова. Новую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях первыми в России представили и успешно применили московские нейрохирурги во главе с Дмитрием Дзукаевым. Если раньше после хирургического вмешательства профессиональные спортсмены завершали свою карьеру, то теперь благодаря новому подходу они возвращаются к тренировкам и играм без ограничений в максимально сжатые сроки. Этот матч станет уникальной возможностью увидеть своими глазами удивительные результаты работы московских врачей, достигнутые при эффективной и своевременной поддержке города в рамках грантовой программы мэра Москвы и Московского центра инновационных технологий в здравоохранении", - отметила вице-мэр.

Врачи Московского спинального нейрохирургического центра городской клинической больницы №67 им. Ворохобова первыми в России предложили уникальный способ фиксации динамических имплантатов, позволяющий исключить их смещение и расширить диапазон применения. С его помощью уже было проведено более 750 успешных операций, а сама разработка вошла в топ-10 лучших медицинских изобретений по версии Роспатента.

"Знаменитые баскетболисты и чемпионы выйдут на паркет "ВТБ Арены" в рамках Суперкубка лиги ВТБ, чтобы показать, насколько важен процесс восстановления после сложных травм на позвоночнике в профессиональном спорте и конкретно в баскетболе. Могу сказать, что испытал это на своем опыте и был поражен знаменитым fast-track доктора Дзукаева и всей его "спортивной команды". Благодаря мировому уровню работы врачей Московского городского спинального центра действующие спортсмены - участники матча реабилитировались в кратчайшие сроки и смогли продолжить свою профессиональную карьеру", - отметил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Нейрохирурги Московского спинального центра в настоящее время также занимаются разработкой отечественного импортозамещающего имплантата-фиксатора, который учтет все слабые стороны зарубежных аналогов и станет лучшим в своем классе.

Прямая трансляция товарищеского матча будет доступна на телеканале "Старт" и на сайте Единой лиги ВТБ с 14:30 до 15:30.