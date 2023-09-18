Пользователи VK смогут оставить донаты публикациям в сообществах

Сумма доната может составлять от 50 до 2 тыс. рублей

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" теперь смогут оставлять донаты отдельным публикациям в сообществах. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

В соцсети ожидают, что новая функция позволит поддержать творчество авторов и мотивировать их на создание контента. Также в социальной сети можно отправить подарок в виде значка - выделить пост с помощью уникальной реакции, которая доступна за голоса.

Сумму доната определяет пользователь. Ее размер может составлять от 50 до 2 тыс. рублей. В сообществах без подключенного VK Donut к публикации можно прикрепить только значки.

Функция постепенно станет доступна на всех платформах.