18 сентября, 12:20

Пользователи VK смогут оставить донаты публикациям в сообществах

Сумма доната может составлять от 50 до 2 тыс. рублей

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" теперь смогут оставлять донаты отдельным публикациям в сообществах. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

В соцсети ожидают, что новая функция позволит поддержать творчество авторов и мотивировать их на создание контента. Также в социальной сети можно отправить подарок в виде значка - выделить пост с помощью уникальной реакции, которая доступна за голоса.

Сумму доната определяет пользователь. Ее размер может составлять от 50 до 2 тыс. рублей. В сообществах без подключенного VK Donut к публикации можно прикрепить только значки.

Функция постепенно станет доступна на всех платформах. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация