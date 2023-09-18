В Омской области на кадровый конкурс зарегистрировали более 1 тыс. человек за первые сутки

Глава региона Виталий Хоценко сообщил, что работа по информированию населения о проведении конкурса ведется во всех муниципалитетах области

ОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Заявки на участие в первом в Сибири региональном кадровом конкурсе, который начался в Омской области, за первые сутки подали более 1 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Проект, направленный на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Омской области, набрал более 1 тыс. регистраций за первые сутки. <…> Виталий Хоценко выразил уверенность, что инициатива проведения этого кадрового проекта найдет отклик у жителей Омской области и привлечет высококвалифицированных специалистов, которые не только усилят резерв управленческих кадров, но и дадут значительный импульс развитию региона", - сообщила пресс-служба.

По словам главы региона, вопрос подготовки кадров касается не только Омской области, а в целом России - и самых разных сфер. "Запуская этот конкурс, мы реализуем поручение президента Российской Федерации по привлечению квалифицированных специалистов как в органы исполнительной власти, так и в наши муниципалитеты, образовательные учреждения и на ключевые предприятия региона", - цитирует пресс-служба Хоценко.

Он добавил, что работа по информированию населения о проведении конкурса ведется во всех муниципалитетах Омской области. "Члены наблюдательного совета проводят встречи во всех районах области с презентацией этого проекта. Такие встречи уже прошли в Тарском, Знаменском, Большереченском, Саргатском и Любинском районах. Важно, чтобы каждый имел возможность принять участие в этом конкурсе. Кроме того, важна обратная связь, чтобы мы собрали максимум отзывов и по конкурсу, и по тем проблемам, что волнуют наших жителей", - сказал избранный губернатор.

В середине июля избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко, тогда врио главы региона, на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" доложил президенту РФ Владимиру Путину о планах проведения первого в Сибири регионального кадрового конкурса. Мероприятие поможет решить проблему нехватки кадров.

О конкурсе

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 23 до 55 лет с высшим образованием, которые имеют связь с Омской областью (родились, проживали в этом регионе более трех лет). Подать заявку можно до 13 октября, в финал состязания пройдут 200 человек, из которых отберут 45 победителей. Они получат сертификат на 1 млн рублей для обучения по управленческой тематике в российских образовательных учреждениях, будут включены в региональный кадровый резерв и примут участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков.

Ранее Хоценко заявил, что в Омской области сложился достаточно большой дефицит кадров, который в некоторых органах власти достигает 20%. Проведение конкурса должно помочь закрыть кадровые потребности региона и способствовать возвращению в Омск тех жителей, которые ранее не нашли себя на малой родине и уехали в другие субъекты РФ.