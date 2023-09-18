В России запустили проект по обучению студентов техникумов на базе мобильного оборудования

Он действует в Курской и Челябинской областях

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Корпоративная академия Росатома запустила пилотный проект в Курской и Челябинской областях по обучению специалистов и студентов средних специальных учебных заведений при помощи так называемого мобильного оборудования. Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор блока инженерных компетенций АНО "Корпоративная академия Росатома" Алексей Пономаренко, выступая на панельной дискуссии "Открытый разговор о будущем среднего профессионального образования в России" на Чемпионате высоких технологий.

"Момент, который можно использовать: это практика мобильного оборудования. Мы начали эту работу с пилотными регионами нашими. По факту до 90% того оборудования, которое мы используем, мобильно и достаточно легко может быть перемещаемо. <..> Нет необходимости открывать 50 мастерских по сварке в рамках одного региона или смежных регионов. <...> Консолидировать это оборудование можно либо на площадке технопарка, либо на площадке профильного предприятия, либо учебного центра. Этот опыт фантастически развит в Бразилии, коллеги используют мобильные лаборатории-грузовики, которые в дальние регионы довозят эти решения", - сказал Пономаренко.

Как уточнил ТАСС Пономаренко, Росатом запустил пилотный проект по мобильному оборудованию в рамках программы "Профессионалитет" на территории двух регионов России - в Челябинской и Курской областях.

"С администрацией этих регионов мы проговаривали, что мы будем максимально внимательно изучать содержание СПО. <..> Берем Челябинск и на неделю размещаем оборудование в колледже: 10 аппаратов, которые мы используем у себя. Это позволит другой компании значительно меньшего масштаба пройти быструю подготовку на актуальном оборудовании. В подобного рода примерах мы видим перспективу использования мобильного оборудования. С этого года планируем развивать эту работу", - пояснил Пономаренко.

По его оценке, в Челябинской области расположено большое количество металлургических, промышленных предприятий, а также компаний, связанных со станкостроением. "У них есть целый общий стек технологий, сварочное производство, инженерное проектирование. Можно составить единый рейтинг мастеров производственного обучения, наставников на уровне региона и собрать стек оборудования, которое есть на территории региона. Это будет позволять снижать расходы малого и среднего бизнеса при обучении группы специалистов", - сказал Пономаренко.

Первый в России финал Чемпионата высоких технологий проходит на базе ИНТЦ "Валдай в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проходят по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.