В Чувашии сообщили об использовании квоты на целевое обучение менее чем на 50%

По словам главы Минобразования республики Дмитрия Захарова, зачислены 402 человека

ЧЕБОКСАРЫ, 18 сентября. /ТАСС/. Выделенная вузам в Чувашии квота на целевое обучение использована на 47,6%. На предусмотренные 844 целевых места зачислены 402 человека, сообщил на заседании в региональном правительстве глава Минобразования республики Дмитрий Захаров.

"На 2023 год вузам выделено 844 места на целевой прием в пределах установленной квоты в рамках контрольных цифр приема. Однако на сегодняшний день количество зачисленных на целевые места составляет всего лишь 402 человека. Отмечу, что возможности целевого приема вузов использованы в настоящее время всего лишь на 47,6%", - отметил Захаров.

В числе основных направлений подготовки по целевому приему - лечебное дело, педиатрия, педагогика, электроэнергетика, агроинженерия, информатика. Министр подчеркнул, что молодые специалисты являются наиболее уязвимой категорией специалистов на рынке труда.

"Квота приема на целевое обучение <…> на все наиболее популярные направления подготовки на данный момент не закрыта. Безусловно, вузам необходимо усилить работу с муниципалитетами в данном направлении. Исполнительным органам следует оказывать содействие образовательным организациям в наборе обучающихся по целевому приему в рамках сферы своей деятельности", - сообщил Захаров.

Первый вице-премьер республики, глава Минфина Чувашии Михаил Ноздряков, который вел заседание в правительстве, попросил профильные министерства детально проанализировать ситуацию.