Ставрополье, Чечня и Кубань взяли призовые места "Кавказских игр"

Победу в общекомандном зачете отпраздновала ставропольская сборная, которая победила в семи видах программы

СТАВРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Команды Ставропольского края, Чечни и Краснодарского края заняли призовые места по итогам Фестиваля культуры и спорта народов Юга России "Кавказские игры". Об этом сообщается в Telegram-канале Минспорта Ставрополья.

"В спор за награды турнира в 11 видах спорта вступили 16 команд из регионов Северного Кавказа, а также представители из субъектов Южного федерального округа, Донецкой и Луганской народных республик. Победу в общекомандном зачете отпраздновала ставропольская сборная, которая победила в семи видах программы. Второе место заняла чеченская команда, тройку лучших замкнула дружина Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Фестиваль проходил в Ставрополе с 15 по 18 сентября. Команды регионов Юга России представили в центре города национальные подворья, выступления творческих коллективов, спортсмены состязались в разных видах спорта. "Главная задача - сделать фестиваль в Ставрополе масштабным и ярким праздником культуры и спорта, достигнута. Мы рады были принять гостей из разных уголков нашей необъятной страны на гостеприимной и радушной ставропольской земле", - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта края Бориса Семеняка.

"Кавказские игры" ежегодно проводятся с 2010 года. Ранее в них участвовали только представители регионов Северного Кавказа. С 2021 года в нем участвуют и представители Южного федерального округа. В предыдущем году участниками фестиваля стали делегации из 14 регионов.