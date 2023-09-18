В Киргизии открылось представительство Балтийского федерального университета

Представительство университета будет содействовать развитию созданного в 2023 году в КГУ факультета русского языка и литературы, отметили в посольстве России в Бишкеке

БИШКЕК, 18 сентября. /ТАСС/. Представительство российского Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта открылось в Киргизии. Об этом сообщило посольство России в Бишкеке.

"18 сентября на базе Кыргызского государственного университета (КГУ) имени Ишеналы Арабаева состоялось открытие представительства Балтийского федерального университета им. Канта", - говорится в сообщении.

Представительство университета, как ожидается, будет содействовать развитию созданного в 2023 году в КГУ факультета русского языка и литературы. "На его базе планируется проведение мероприятий по продвижению русского языка, оказание методической поддержки преподавателям и студентам вуза", - уточнили в посольстве.

В 2022 году в киргизском городе Оше открылся центр Московского государственного университета, в настоящее время идет строительство представительства МГУ в городе Караколе Иссык-Кульской области.