Около 300 жителей Кабардино-Балкарии удостоили наград за участие в СВО

В пресс-службе главы и правительства КБР отметили, что в регионе проводят работу по дальнейшей поддержке военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции

НАЛЬЧИК, 18 сентября. /ТАСС/. Около 300 бойцов из Кабардино-Балкарии (КБР) удостоены государственных наград за участие в СВО, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"За время проведения спецоперации высоких государственных наград удостоены 292 бойца из Кабардино-Балкарии. Звания Героя Российской Федерации удостоен Тимур Мухамедович Тамазов (посмертно). Орденами Мужества награждены 112 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе проводится работа по дальнейшей поддержке военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО. В ближайшее время к местам дислокации военнослужащих будут направлены несколько автомобилей повышенной проходимости, а также все необходимое в соответствии с их заявками.

"С первого дня СВО наши бойцы достойно выполняют свой воинский и гражданский долг, ведут бескомпромиссную борьбу с фашизмом, с террористами киевского режима. Они мужественно, героически, порой, к сожалению, ценой своей жизни отстаивают интересы России, безопасность будущих поколений. Светлая память павшим. Их имена навсегда останутся в наших сердцах, а их подвиг будет служить примером для подрастающих поколений", - цитируют в сообщении главу КБР Казбека Кокова.