В Белом море в Архангельской области выловили тропическую рыбу

Европейский сарган обычно встречается у западного побережья Африки и Европы, его появление так далеко на севере - исключительное событие, отметил ихтиолог Кенозерского национального парка Геннадий Дворянкин

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Европейского саргана - рыбу, которая обычно обитает у западного побережья Африки и юга Европы, - выловили в Белом море в Архангельской области, сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка.

"В "Онежском Поморье" обнаружили тропическую рыбу. Мигранта из далеких южных вод - саргана европейского поймали в Белом море, недалеко от деревни Лопшеньга. Обычное место обитания европейского саргана - западное побережье Африки и Европы", - указано в сообщении.

Сарган (или морская щука) - морская стайная рыба с вытянутым узким телом и длинными челюстями, напоминающими клюв птеродактиля.

Сарган может встречаться в Черном и Балтийском морях. Но, как отметил ихтиолог национального парка Геннадий Дворянкин, его появление в Белом море - явление исключительное. "Очевидно, что до Баренцева моря саргана донес Гольфстрим, а потом он просто заблудился и после долгих скитаний оказался у берегов национального парка. Сейчас рыба исследуется в лаборатории", - приводит пресс-служба слова Дворянкина.

Национальный парк "Онежское Поморье" создан в 2013 году. Парк находится на Онежском полуострове, окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году включен в состав национального парка "Кенозерский".