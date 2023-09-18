Жителей Йоханнесбурга призвали принимать душ в течение двух минут на фоне нехватки воды

Rand Water и Johannesburg Water заявили, что все водонапорные станции города "работают на максимальную мощность"

ПРЕТОРИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Поставщики воды в ЮАР Rand Water и Johannesburg Water призывают жителей мегаполиса Йоханнесбург разумно расходовать воду и принимать душ не более двух минут на фоне нехватки воды. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, опубликованном на сайте.

"Rand Water и Johannesburg Water зафиксировали по счетчикам повышенное потребление воды. <...>. Увеличение потребления создает нагрузку на систему водоснабжения, потребители и граждане могут оказать помощь, снизив расход воды", - указано в заявлении.

Компании отмечают, что все водонапорные станции города "работают на максимальную мощность", но несмотря на это Rand Water не может поддерживать высокий уровень воды в резервуарах. Компания связывает это с "высоким уровнем потребления" воды в Йоханнесбурге и его округе. "В результате объем воды в резервуарах находится на самом низком уровне", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что если расход не уменьшится, это "может привести к выходу из строя системы водоснабжения и перебоям с подачей воды". В рекомендациях компаний по экономии воды есть такие пункты, как "принимать душ в течение двух минут", "мыть автомобили только по выходным при помощи ведер с водой", а также "избегать полива газонов и садов питьевой водой".

По последним данным Института мировых природных ресурсов, ЮАР входит в число 25 стран с дефицитом водных ресурсов.