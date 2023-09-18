В Петербурге обновили мобильное приложение для городских платных парковок

Появилась возможность проверять наличие разрешений и абонементов, а также узнавать о штрафах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга" дополнили новыми функциями, появилась возможность проверять наличие разрешений и абонементов, а также узнавать о штрафах. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Обновлено мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга". В нем появились новые возможности для пользователей и актуальные функции, повышающие комфорт парковки в зоне единого городского парковочного пространства Петербурга. В приложении теперь отображается информация об имеющихся у водителя парковочных разрешениях жителя, а также сведения об абонементах пользователя платного парковочного пространства (месячных или годовых). Сведения размещены в разделе "Льготы и абонементы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что одно из основных преимуществ обновленного сервиса - информация о полученных водителем штрафах за нарушение правил пользования платной парковкой. Эти сведения позволят водителям оперативно оплачивать штраф, не допуская административных наказаний за несвоевременную оплату.

Сервис также напоминает пользователю о возможности поминутной оплаты стоянки в зоне платной парковки, действие которой начинается с первой минуты второго часа размещения автомобиля в зоне единого городского парковочного пространства. Среди других новшеств - наличие уведомлений об окончании сроков парковочных разрешений и абонементов пользователя платного парковочного пространства.

Как отметили в городском комитете по транспорту, приложение "Парковки Санкт-Петербурга" является одним из наиболее популярных у водителей, им регулярно пользуются более 1,2 млн человек. Приложение также позволяет вернуть на парковочный счет денежные средства за неиспользованные оплаченные часы, у водителей есть возможность добавить несколько номеров автомобилей. Среди доступных пользователям сервиса "Парковки Санкт-Петербурга" функций также: информация об эвакуации транспортных средств, инструкция по возврату автомобиля со штрафстоянки, отображение парковочных мест и многое другое.

В начале сентября в Петербурге наблюдались технические сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки, основной причиной назвали общегородской сбой в информационных системах города.

О зоне платной парковки

Зона платной парковки в Центральном районе начала действовать на 56 улицах с 1 июля 2022 года от Невского проспекта до Звенигородской улицы и от Фонтанки до Обводного канала, там было организовано порядка 4 тыс. парковочных мест. С 1 сентября прошлого года платная парковка заработала на улицах, расположенных в границах "Дворцового округа" и "Муниципального округа №78". Было обустроено свыше 3 тыс. парковочных мест, в том числе 300 мест для размещения автомобилей инвалидов. Зона платной парковки в Петроградском районе заработала с 1 июля 2023 года. Платное парковочное пространство обустроили на 141 улице и разделили на 6 парковочных зон, расположенных в границах существующих в районе муниципальных округов: "Посадский", "Кронверское", "Введенский", "Аптекарский остров", "Петровский", "Чкаловское". Всего обустроено порядка 10 тыс. машино-мест, из которых не менее 10% предназначены для машин инвалидов и перевозящих их лиц.