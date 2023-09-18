ООН выразила обеспокоенность возможным распространением болезней после наводнения в Ливии

В районе наводнения работают девять гуманитарных служб организации, которые оказывают поддержку пострадавшим, занимаются профилактикой заболеваний, доставляют наборы медикаментов, продовольственные пайки, а также постельные и кухонные принадлежности

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. ООН опасается, что последствия наводнения в Ливии могут привести к распространению болезней и ухудшению эпидемиологической ситуации в регионе. Об говорится в заявлении, распространенном пресс-службой миссии ООН по поддержке Ливии (UNSML).

"Местные власти, организации по оказанию гуманитарной помощи и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены риском распространения заболеваний, в первую очередь в связи с загрязнением воды и отсутствием [надлежащих] санитарных условий", - указано в сообщении ООН.

В нем также отмечается, что ВОЗ продолжает работать над тем, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической обстановки и не допустить начала "второго разрушительного кризиса в районе бедствия". В районе наводнения работают девять гуманитарных служб ООН, которые оказывают поддержку пострадавшим, занимаются профилактикой заболеваний, доставляют наборы медикаментов, продовольственные пайки, а также постельные и кухонные принадлежности.