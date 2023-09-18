В Петербурге представили двухтомник о святынях Сербской православной церкви

Работа над книгой велась около трех лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Двухтомное издание, посвященное святыням Сербской православной церкви, издали в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. В нем представлено описание более 200 значимых монастырей и около 100 соборов и храмов, сообщил на пресс-конференции автор проекта и главный редактор епископ Кузнецкий и Никольский Назарий (являлся наместником лавры с 1996 года по август 2023 года).

"Здесь митрополий и епархий - 38, монастырей - 213, соборов и храмов - 100. <…> Мы пытались включить сюда монастыри, которые имеют особое значение как для сербов, так и для всего православного мира", - рассказал епископ. Он отметил, что особый акцент в книге сделан на тех монастырях, которые в свое время после исхода части русской церкви и русского народа, в том числе в Сербию, сыграли важную роль, приняв русских эмигрантов.

В издании впервые представлено максимально полное описание наиболее важных святынь, расположенных на канонической территории Сербской православной церкви, основанной святителем Саввой Сербским в 1219 году. Исторически она охватывает страны бывшей Югославии - Сербию, Хорватию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, а также сербские святыни в других регионах мира, в том числе в Австралии, Северной и Южной Америках. В книге также уделяется особое внимание истории Сербской церкви, ее выдающимся деятелям и святым. Вступительное слово к ней написал патриарх Сербский Порфирий.

Одной из причин, побудивших владыку к созданию книги, по его словам, стала давняя встреча с ныне покойным митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием, благодаря которой и появился большой интерес к истории сербской церкви. Кроме того, многое связывает с Сербией и Александро-Невскую лавру. Так, на территории петербургского монастыря находятся захоронения ряда выдающихся деятелей сербского происхождения, в их числе - могила генерал-губернатора Санкт-Петербурга, героя Отечественной войны 1812 года Михаила Милорадовича.

Владыка Назарий отметил, что работа над книгой велась около трех лет. В двухтомнике - около 900 фотографий, в их числе - работы сербских фотографов Миодрага Бранковича, диакона Драгана Танасиевича, а также фотографии из архива Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви. "Некоторые фотографии впервые публикуются", - подчеркнул он.

Книга "Наследие Святого Саввы. Паломничество к святыням Сербской православной церкви" доступна в Александро-Невской лавре.