В Липецкой области состоится полумарафон

Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что дистанция полумарафона "Тербунский рубеж" составит 21,1 км в два круга

ЛИПЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Второй сельский полумарафон "Тербунский рубеж" пройдет в Липецкой области 8 октября. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов.

"Дистанция 21,1 км в два круга с маленьким перепадом высот пройдет по историческому месту - селу Тербуны, возле мемориального комплекса "Тербунский рубеж", - сказал Артамонов. Он отметил, что для спортсменов также будут организованы дистанции 3 или 10 км, а для детей - 500 м. "Всех участников на финише будут ждать символические медали, кроме того, для гостей подготовлена большая развлекательная программа и бесплатные игровые зоны", - добавил Артамонов.

Он назвал бег не просто видом активности для поддержания хорошей физической формы, но еще и ярким сплачивающим мероприятием. "А еще многие забеги и марафоны имеют определенную идеологию или несут просветительскую миссию", - подчеркнул Артамонов.

Губернатор напомнил, что мемориальный комплекс "Тербунский рубеж" посвящен героическим событиям 1941-1943 годов. В этом месте проходила линия фронта, шли ожесточенные оборонительные бои, на полях сражений пали смертью храбрых тысячи советских солдат. 27 января 1943 года Тербунский район был полностью освобожден от фашистов.