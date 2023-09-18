Число жителей Англии и Уэльса в возрасте старше 100 лет достигло рекордного уровня

Их насчитывается почти 14 тыс. человек

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Число долгожителей Англии и Уэльса в возрасте 100 лет и старше достигло рекордного уровня - почти 14 тыс. человек. Об этом сообщила Национальная статистическая служба (ONS) Соединенного Королевства.

По ее данным, в 2021 году в Англии и Уэльсе проживали в таком возрасте 11 288 женщин и 2 636 мужчин, причем наибольшая доля долгожителей отмечена в южных районах Англии, в том числе в Восточном Девоне и Нью-Форесте. Их число увеличилось на 24,5% по сравнению с 2011 годом и стало в 127 раз больше, чем в 1921-м.

Великобритания входит в первую десятку стран мира по количеству долгожителей. На каждые 100 тыс. населения в Соединенном Королевстве приходится 31 долгожитель, что значительно меньше, чем у одного из лидеров в этом отношении - Японии (106), отмечает ONS. Во Франции их насчитывается 42, а в Италии - 30.

По словам профессора Лондонской школы экономики Тони Трэверса, "значительный рост" числа людей, доживающих до 100 лет, является "очень оптимистичным показателем" и отражает в определенной степени уровень здравоохранения. Согласно прогнозу экспертов, госрасходы на пенсии вырастут с 5,1% ВВП в настоящее время до почти 9% к 2072-2073 финансовому году (завершается в марте).