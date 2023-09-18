Путин поручил оказать поддержку в регистрации в качестве СМИ портала "Донбасс Инсайдер"

Соответствующее поручения должно будет исполнить Минцифры при поддержке Роскомнадзора, АНО "Россия - страна возможностей" и АНО "Диалог Регионы"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минцифры РФ, при поддержке Роскомнадзора, АНО "Россия - страна возможностей" и АНО "Диалог Регионы" оказать поддержку в регистрации в качестве СМИ портала "Донбасс инсайдер". Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

"Минцифры России совместно с АНО "Россия - страна возможностей", АНО "Диалог Регионы" и Роскомнадзором оказать поддержку в регистрации в качестве средства массовой информации мультиязычного информационно-аналитического интернет-портала "Донбасс инсайдер" и в дальнейшем ресурсном обеспечении его функционирования", - сказано в перечне.

Ответственными по этому поручению назначены руководители соответствующих ведомств и организаций. Доклад по поручению должен быть представлен до 1 декабря 2023 года.

В конце июля главный редактор интернет-портала "Донбасс инсайдер" Кристель Нэан сообщила ТАСС, что журналисты из шести стран НАТО, включая Великобританию и США, готовы работать в новом информационном агентстве, которое может быть создано в Донбассе. По ее словам, проект предполагает создание информационного агентства, которое будет публиковать информацию на нескольких языках.

Ранее на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" она предложила объединить в одну команду западных журналистов, которые работают в РФ. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку проекту Нэан.