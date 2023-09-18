18 сентября, 14:24

В Забайкалье на первый исторический форум приехали эксперты из Китая и Монголии

Форум "Россия и страны восточноазиатского региона. История взаимодействия" направлен на объединение усилий представителей научного сообщества России, Китая и Монголии в сфере противодействия фальсификации исторической правды

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Эксперты из Китая и Монголии приехали в Читу на первый международный исторический форум "Россия и страны восточноазиатского региона. История взаимодействия". Мероприятие продлится два дня, сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

"Международный исторический форум "Россия и страны восточноазиатского региона. История взаимодействия" направлен на объединение усилий представителей научного сообщества России, Китая и Монголии в сфере противодействия фальсификации исторической правды <...>. Гостями и спикерами форума станут представители Китая и Монголии, известные российские историки и политологи, учащиеся, студенты и преподаватели, лидеры общественного мнения", - говорится в сообщении.

В первый день форума состоялась пресс-конференция организаторов и почетных гостей. В рамках акции "Аллея памяти" на мемориале "Боевая и трудовая слава забайкальцев" высадили деревья. Уточняется, что во второй день пройдут торжественное открытие форума и пленарное заседание. На нем будут обсуждать вопросы международного и межкультурного сотрудничества.

Планируется затронуть тему дальнейшего совершенствования отношений трех государств в сфере развития исторического просвещения, сохранения культурной и исторической памяти. Также на форуме будут работать дискуссионные и просветительские площадки. На них поднимут вопросы искажения исторических знаний, проблемы взаимодействия с молодежью, историческое воспитание.

Организаторы форума - Российское военно-историческое общество, правительство Забайкальского края и Забайкальский государственный университет. 

Теги:
РоссияКитайМонголияЗабайкальский край
© Информационное агентство ТАСС
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