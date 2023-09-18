ООН заявила о необходимости создать в Ливии механизм распределения пожертвований

По словам спецпредставителя генсека Абдулая Батили, главной проблемой в устранении последствий наводнения является отсутствие координации между двумя ливийскими правительствами

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Ливия нуждается в разработке механизма распределения международных пожертвований после обрушившихся на ее северо-восточные районы ливней и наводнений. Такое мнение выразил специальный представитель генсека ООН, глава миссии всемирной организации по поддержке в Ливии (UNSMIL) Абдулай Батили в комментарии BBC.

По его словам, стране сейчас необходимо выработать прозрачный механизм для управления всеми пожертвованными ей средствами. Батили отметил, что главной проблемой на данный момент остается отсутствие координации между двумя ливийскими правительствами, существующими в Триполи и на востоке страны

В настоящее время в Ливии фактически существуют два кабинета министров: находящийся на востоке страны и возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживают парламент и Ливийская национальная армия, и Правительство национального единства Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. Между поддерживающими конкурирующие политические силы вооруженными формированиями неоднократно вспыхивали столкновения, приводившие к многочисленным жертвам.