Хуснуллин заявил, что 15-ый KazanForum пойдет в Казани с 16 по 17 мая 2024 года

Вице-премьер также отметил, что форум должен иметь практический характер

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Проведение пятнадцатого форума "Россия - исламский мир: KazanForum" запланировано в Татарстане 16-17 мая 2024 года. Об этом по итогам заседания организационного комитета форума сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Следующий 15-й KazanForum проведем 16-17 мая 2024 года. Перед нами стоит задача провести его еще лучше. Тем более что он будет юбилейным" - написал он.

Хуснуллин отметил, что форум должен иметь практический характер. "Каждый участник должен понимать, какую пользу он получит от его мероприятий: какой объем инвестиций, сколько товаров, или новых услуг это принесет его компании, его стране", - добавил вице-премьер.

В прошлом году, как отметил вице-премьер, площадку форума посетили свыше 16 тыс. человек из 80 стран, было подписано 130 соглашений в самых разных областях.