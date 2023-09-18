В Прикамье выявили рост заболеваемости ОРВИ за неделю почти на 40%

В региональном Минздраве отметили, что планируют привить более 1,5 млн жителей

ПЕРМЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае за неделю выросла почти на 40% и составила более 14,5 тыс. случаев. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"В период с 11 по 17 сентября в регионе зарегистрировано 14 тыс. 561 случай ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 37,2%", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается также, что наибольший рост заболеваемости наблюдается среди дошкольников и школьников.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии: вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.

Как сообщила эпидемиолог Ирина Фельдблюм в ходе брифинга Министерства здравоохранения Прикамья, для формирования иммунитета от гриппа необходимо две-три недели. "В конце сентября - октябре нужно сделать прививку от гриппа. Иммунитет формируется около пяти месяцев, поэтому к весне, ко второй волне заболеваемости, пермяки будут защищены", - отметила Фельдблюм, добавив, что заболеваемость привитых от гриппа в 2,5-3 раза меньше, чем у непривитых.

В региональном Минздраве отметили, что в регионе планируется привить более 1,5 млн жителей. Так, с 1 октября, помимо вакцинации в поликлиниках, в Перми будут работать мобильные пункты вакцинации от гриппа.