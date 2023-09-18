Музей Арктики и Антарктики проведет восемь выставок в городах России

Первая выставка откроется в Азове и будет посвящена 125-летию со дня рождения одного из первых российских полярных летчиков и испытателей Бориса Чухновского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский государственный музей Арктики и Антарктики планирует провести восемь выездных выставок по различным городам России, от Воркуты на севере до Азова на юге. Экспозиции приурочены к различным памятным датам, связанным с освоением Заполярья, и направлены на популяризацию приполюсных регионов среди молодых россиян, сообщила ТАСС директор музея Наталья Петрова на выставке "Нева-2023".

"До конца года мы планируем провести восемь выездных выставок, сейчас у нас начинается наиболее активный сезон. Наши экспозиции отправятся в разные точки страны, от Воркуты до Азова", - рассказала Петрова.

Ближайшая выставка откроется уже 10 октября в городе Азове. Она будет посвящена 125-летию со дня рождения одного из первых российских полярных летчиков и испытателей Бориса Чухновского и расскажет о воздушном освоении Арктики и о судьбе авиатора.

В ноябре в Воркутинском музейно-выставочном комплексе представят красочную экспозицию, посвященную потерянным арктическим экспедициям в Арктику 1912-1914 годов. Отдельное внимание уделят одной из наиболее известных и трагичных экспедиций того времени - путешествию к Северному полюсу под руководством Георгия Седова.

К 110-летию с открытия архипелага Северная земля в штаб-квартире Русского географического общества музей представит выставку о первой в мире женщине-начальнице полярной станции - Нине Демме. В конце года в память о ней также планируется презентация книги. В серию мероприятий о полярнице также входит учреждение памятной медали.

Сам музей в этом году также станет площадкой для выездных выставок - в ноябре здесь представят экспозицию из Норильска, посвященную строительству города и его выдающимся уроженцам. В декабре сам музей совместно с партнерами также организуют тематическую выставку о роли оленей в жизни коренных народов севера России. Кроме того, к 150-летию с открытия архипелага Земля Франца-Иосифа музей организует в Петербурге масштабную выставку, которая разместится не только на собственной выставочной площадке, но и на ледоколе "Красин", в Арктическом и антарктическом НИИ, а также в детской библиотеке.