Путин поручил повысить эффективность борьбы с нелегальным общественным транспортом

Президент ждет доклад по этой теме до 1 февраля 2024 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству повысить эффективность мер по борьбе с нелегальным общественным транспортом, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития общественного транспорта, прошедшего 17 августа.

"Представить предложения по созданию при участии правительства Москвы с использованием инфраструктуры цифровой платформы РФ "Тостех" цифровой платформы для мониторинга осуществления перевозок пассажиров по межрегиональным и муниципальным маршрутам, предусмотрев в том числе <...> повышение эффективности мер по борьбе с нелегальными перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров общественным транспортом", - говорится в перечне. Доклад по этой теме президент ждет до 1 февраля 2024 года.