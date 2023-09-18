В "Фобосе" рассказали о погоде в регионах Поволжья

Ведущий специалист центра погоды Алина Котилевская сообщила, что ожидается теплая погода почти без осадков

ТАСС, 18 сентября. Антициклон усилит свое влияние на неделе в регионах Приволжского федерального округа, где температура воздуха к выходным превысит климатическую норму на 4-7 градусов. При этом на севере округа возможны небольшие дожди, а на западе в середине недели - ночные заморозки, рассказала ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Влияние антициклона в Приволжском федеральном округе усиливается: будет солнечно, температура будет повышаться. Сегодня [в целом по округу] температура около [климатической] нормы, к концу недели она будет на 4-7 [градусов] выше нормы. При этом не исключено, что в отдельные дни на средней Волге и на севере [округа] пройдут слабые дожди", - сказала Котилевская.

По ее словам, в Нижнем Новгороде завтра ожидается 14-16 градусов тепла, к концу недели [воздух прогреется] до 20-21 градуса. В Кирове во вторник и пятницу осадков не ожидается, температура воздуха составит 14-16 градусов, в четверг возможны небольшие дожди. В Казани завтра 15-17 градусов, в остальные дни - 20-22 градуса. В Уфе также тепло: во вторник и среду 16-18 градусов, в четверг и пятницу - 20-22.

В Оренбурге завтра возможны слабые дожди, температура воздуха в среду 18 градусов, к концу рабочей недели потеплеет до 22 градусов. В Самаре во вторник и среду 17-19 градусов, в четверг и пятницу - 20-22, в Ульяновске во вторник ожидается 16-18 градусов тепла, в среду потеплеет до 20 градусов, а к концу недели до 21-23.

В Пензе завтра местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха составит 17-18 градусов, но к концу недели потеплеет до 21-23. В Саратове тоже пройдут небольшие кратковременные дожди, при этом к пятнице воздух прогреется до 25 градусов. В столице Мордовии Саранске завтра 15-17 градусов, к концу рабочей недели потеплеет до 20-22 градусов. В Чебоксарах завтра тоже будет 15-17 градусов, в последующие дни - 21-23 градуса.

Погодные аномалии и заморозки

В Перми самым теплым днем рабочей недели станет четверг, когда воздух прогреется до 19 градусов, однако в ночь на пятницу пройдет холодный фронт с дождями, после чего похолодает до 13-15 градусов. Как сообщает пермский Центр геоинформационных систем, в целом температура воздуха в Прикамье на неделе будет на 3-4 градуса выше климатической нормы, а к концу недели положительная аномалия может составить 10 градусов. В воскресенье, 24 сентября, прогнозируется аномально теплая малооблачная погода с температурой воздуха днем 20-25 градусов, которая может побить температурный рекорд 2004 года в 23,5 градуса.

Как рассказала Котилевская, во многих регионах округа, особенно на западе, в ночь со вторника на среду пройдет холодный фронт, местами не исключены слабые заморозки. Так, по информации Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в республике ночью ожидается плюс 2-7 градусов, при этом на почве местами прогнозируются заморозки до минус одного градуса мороза.