Путин поручил представить идеи развития кадрового управленческого резерва в образовании

Доклад о проделанной работе министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель АНО "Россия страна возможностей" Алексей Комиссаров должны представить до 1 ноября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ и АНО "Россия страна возможностей" подготовить предложения о формировании управленческого кадрового резерва для образовательных организаций. Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" опубликован на сайте Кремля.

"Минпросвещения России с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" и представить предложения о формировании и развитии кадрового управленческого резерва дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций", - говорится в поручениях.

Доклад о проделанной работе министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель АНО "Россия страна возможностей" Алексей Комиссаров должны представить до 1 ноября.