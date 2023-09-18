18 сентября, 15:00

Путин поручил представить идеи развития кадрового управленческого резерва в образовании

Доклад о проделанной работе министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель АНО "Россия страна возможностей" Алексей Комиссаров должны представить до 1 ноября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ и АНО "Россия страна возможностей" подготовить предложения о формировании управленческого кадрового резерва для образовательных организаций. Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" опубликован на сайте Кремля.

"Минпросвещения России с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" и представить предложения о формировании и развитии кадрового управленческого резерва дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций", - говорится в поручениях.

Доклад о проделанной работе министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель АНО "Россия страна возможностей" Алексей Комиссаров должны представить до 1 ноября. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссияКомиссаров, Алексей Геннадиевич
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