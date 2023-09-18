Движение по внешней стороне Садового кольца перекроют на время мотофестиваля 23 сентября

Также будет закрыт проезд на улице Маши Порываевой и на проспекте Академика Сахарова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Движение по внешней стороне Садового кольца в Москве перекроют на время мотофестиваля во второй половине дня 23 сентября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"ЦОДД: в связи с проведением Московского мотофестиваля 23 сентября с 13:50 (мск - прим. ТАСС) будет временно закрыто движение по внешней стороне Садового кольца. После прохождения колонны движение будет сразу открыто", - говорится в публикации.

Также с 00:01 до 16:00 будет закрыт проезд: на улице Маши Порываевой и на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой).

"На улице Маши Порываевой и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой будет недоступна парковка с 00:01 мск 22 сентября до 23:59 мск 23 сентября. Планируйте маршруты заранее или отложите поездки на личном транспорте в места ограничений", - заключили в дептрансе.