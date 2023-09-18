Дошкольникам разрешили бесплатно ездить на отдельных местах в фирменных экспрессах ЦППК

Для этого необходимо оформить бесплатный билет, предъявив свидетельство о рождении

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Дети дошкольного возраста - до семи лет - могут бесплатно ездить компании на отдельных местах в фирменных экспрессах Центральной пригородной пассажирской (ЦППК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В пресс-службе компании ТАСС сообщили, что для этого необходимо при оформлении билета показать свидетельство о рождении. Раньше дошкольники в фирменных поездах компании (за исключением региональной льготы) могли бесплатно ездить только на руках у взрослых.

В пресс-службе ЦППК сообщили, что экспрессы компании с начала 2023 года перевезли свыше 20 тыс. дошкольников. Там также напомнили о необходимости сопровождения взрослых в своих электропоездах для пассажиров в возрасте до семи лет.