18 сентября, 15:11

Дошкольникам разрешили бесплатно ездить на отдельных местах в фирменных экспрессах ЦППК

Для этого необходимо оформить бесплатный билет, предъявив свидетельство о рождении

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Дети дошкольного возраста - до семи лет - могут бесплатно ездить компании на отдельных местах в фирменных экспрессах Центральной пригородной пассажирской (ЦППК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

 В пресс-службе компании ТАСС сообщили, что для этого необходимо при оформлении билета показать свидетельство о рождении. Раньше дошкольники в фирменных поездах компании (за исключением региональной льготы) могли бесплатно ездить только на руках у взрослых.

В пресс-службе ЦППК сообщили, что экспрессы компании с начала 2023 года перевезли свыше 20 тыс. дошкольников. Там также напомнили о необходимости сопровождения взрослых в своих электропоездах для пассажиров в возрасте до семи лет. 

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