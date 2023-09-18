Окрас детеныша панды в Московском зоопарке становится все более отчетливым

Директор столичного зоосада Светлана Акулова отметила, что у детеныша потемнели грудка и плечи

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Окрас детеныша панды в Московском зоопарке становится все более отчетливо черным. Об этом сообщила в своем официальном Telegram-канале директор столичного зоосада Светлана Акулова.

"Малыш панда чернеет на глазах. Грудка и плечи потемнели, а ступни вообще уже черные", - написала Акулова.

Мэр Москвы Сергей Собянин в конце августа сообщил, что первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. Как позже уточнили в пресс-службе столичного зоосада, вес малыша составил 150 г, 6 сентября он превысил 400 г. Длина тела детеныша к 13 сентября составила почти 31 см. Его пол пока неизвестен.

Посещение павильона "Фауна Китая" в Московском зоопарке ограничили до 1 ноября для обеспечения покоя панды и ее детеныша.

Две большие панды - самец по имени Жуи и его подруга Диндин - были доставлены в Москву 29 апреля 2019 года. Они стали пятой и шестой пандами, когда-либо "гостившими" в России. Жуи родился 31 июля 2016 года в городском округе Яань (провинция Сычуань) в центре по защите и изучению больших панд. Диндин родилась 30 июля 2017 года на другой базе этого центра - в районе Волун в той же провинции.