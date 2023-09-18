18 сентября, 15:22

Путин поручил проработать внедрение целевого обучения водителей общественного транспорта

Кроме того, министерствам поручено провести мониторинг обеспеченности наземного общественного транспорта в субъектах РФ водителями

МОСКВА, 18 сентября./ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ совместно с Минтрудом и Минтрансом разработать меры по внедрению целевого обучения водителей наземного общественного транспорта. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, опубликованном на сайте Кремля.

"Разработать комплекс мер по внедрению целевого обучения водителей наземного общественного транспорта, в том числе с обеспечением практического применения навыков на профильных предприятиях, по развитию учебной базы, повышению конкурентоспособности и привлекательности на рынке труда профессии водителя общественного транспорта", - говорится в тексте поручений.

Кроме того, министерствам поручено провести мониторинг обеспеченности наземного общественного транспорта в субъектах РФ водителями.

Срок исполнения поручения - 1 февраля 2024 года. Ответственными назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и глава Минтранса Виталий Савельев. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСавельев, Виталий ГеннадьевичКотяков, Антон Олегович
© Информационное агентство ТАСС
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