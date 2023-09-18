ЮНЕСКО включила обсерватории университета Казани в список Всемирного наследия

Обсерватория имени В. П. Энгельгардта была открыта в 1901 году

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского Федерального университета (КФУ) будут включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято на расширенной сессии комитета Всемирного наследия организации, которое проходит в Саудовской Аравии.

"Новая запись в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО: Астрономические обсерватории Казанского федерального университета, Российская Федерация. Браво!", - говорится в коротком сообщении на странице организации в соцсети X (ранее Twitter).

Астрономические обсерватории Казанского Федерального университета были включены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2020 году. Обсерватория имени В. П. Энгельгардта была открыта в 1901 году, после того как известный астроном и общественный деятель В. П. Энгельгардт по причине преклонных лет и болезни прекратил практические наблюдения и передал в дар Казанскому Императорскому университету уникальное по тем временам астрономическое оборудование своей частной обсерватории в Дрездене.

23 июня 2013 года состоялось торжественное открытие Планетария Казанского федерального университета, построенного на базе Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта. Сейчас семь ее объектов включены в государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры: главное и административное здания, павильон телескопа Гелиометр, Южная мира - усыпальница и другие.