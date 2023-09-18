Чеченский вуз запустит первую в России сеть педагогических мастерских

В ЧГПУ отметили, что в результате практики в мастерской обучающиеся повышают свою квалификацию, улучшают методы преподавания и становятся более компетентными для будущей работы

ГРОЗНЫЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Первую в РФ сеть педагогических мастерских запустит вуз Чеченской Республики в средних специальных учебных заведениях регионов Северного Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ).

"Работа по созданию сети педагогических мастерских как экспериментальных и творческих площадок для развития компетенций у будущих учителей будет проводиться в колледжах Чеченской Республики, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. В педагогической мастерской проводятся семинары, тренинги, мастер-классы и так далее. В результате практической работы обучающиеся повышают свою квалификацию, улучшают методы преподавания и становятся более компетентными для своей будущей работы", - отметили в пресс-службе.

С 2020 года в чеченском вузе работает педагогическая мастерская учителя года России Алихана Динаева, основанная для поддержки студентов и молодых учителей в освоении эффективных и современных педагогических технологий. Университет будет использовать этот положительный опыт при создании сети.

"Наш проект получил положительные отзывы от международных экспертов в области образования, а также педагогов и обучающихся. В своей работе мы намерены разработать модели сетевого взаимодействия педмастерской ЧГПУ с педагогическими колледжами, а также привлекать лауреатов и победителей национальных конкурсов педагогического мастерства России и стран СНГ", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что работа будет проводиться в рамках реализации государственного задания "Педагогическая мастерская как эффективная модель профессиональной подготовки будущих учителей в системе среднего профессионального образования".