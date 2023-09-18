Дума 19 сентября обсудит проект о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Памятную дату планируют установить на 30 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал депутатам принять в первом чтении президентский законопроект об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Инициатива будет рассмотрена на пленарном заседании палаты во вторник, сообщил журналистам глава комитета Андрей Картаполов по итогам заседания Совета Думы.

"Он комитетом рассмотрен. [Рекомендовали] принимать, это президентский законопроект, очень важный. <…> [Включили в проект работы Госдумы] на завтра", - отметил Картаполов.

Как в свою очередь сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в случае принятия законопроекта в первом чтении депутаты могут проголосовать и за принятие закона в целом. "В первом и в целом рассмотрим президентский проект федерального закона", - отметил Жуков.

Законопроект внес на рассмотрение депутатов президент России Владимир Путин. Новым положением предлагается дополнить закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

В пояснительной записке указано, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации. "Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие", - говорится в документе.