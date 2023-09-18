Во всех медучреждениях Тульской области для профилактики ОРВИ ввели масочный режим

По данным правительства региона, в области планируют привить 677 762 человек, в том числе 139 009 детей

ТАСС, 18 сентября. Все медицинские учреждения Тульской области перешли на масочный режим работы. Такая мера принята для профилактики распространения острых респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ), в том числе гриппа, сообщается на сайте правительства региона по итогам еженедельного совещания у губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

"С 18 сентября в профилактических целях Министерство здравоохранения Тульской области ввело масочный режим во всех медучреждениях региона. Алексей Дюмин поручил органам исполнительной власти и работодателям организовать вакцинацию в трудовых коллективах, чтобы не допустить осложнений в период подъема заболеваемости", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, в Тульской области планируется привить 677 762 человек, в том числе 139 009 детей.

"На 18 сентября в Тульскую область поставлено 217 340 доз вакцины "Совигрипп" для взрослых и 60 440 доз для детей. Также в регион поступила вакцина "Ультрикс квадри" в количестве 63 500 доз для детей и 21 870 доз для беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями. <...> Весь поставленный объем вакцины распределен в государственные медучреждения, где проводят вакцинацию. Запас вакцины достаточный", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, в настоящее время в регионе план по вакцинации от гриппа выполнен на 26,5% привиты более 180,1 тыс. человек, в том числе около 59 тыс. детей.